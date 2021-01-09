***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186,45 % 0,005492Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri426,16 % 0,00073451Bağımsız Denetim Ücreti6.849,68 % 0,01180575Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri73.265,11 % 0,1262759Fon Yönetim Ücreti1.170.052,48 % 2,01664113Hisse Senedi Komisyonu634,55 % 0,00109368Tahvil Bono Komisyonu1.179,38 % 0,00203272Gecelik Ters Repo Komisyonu28.688,49 % 0,04944598Vadeli Ters Repo Komisyonu82,69 % 0,00014252Borsa Para Piyasası Komisyonu3.929,09 % 0,00677197Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.618 % 0,00451225Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.188,44 % 0,03824283TOPLAM GİDERLER1.313.100,52 % 2,26319124DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ58.019.865,89 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898943BIST