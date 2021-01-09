***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.187,04 % 0,0088868Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri204,71 % 0,00057082Bağımsız Denetim Ücreti8.413,88 % 0,02346141Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri53.889,4 % 0,15026617Fon Yönetim Ücreti180.805,24 % 0,50416056Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.187.743,4 % 3,31192492Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.697,6 % 0,0326178TOPLAM GİDERLER1.445.941,27 % 4,03188847DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ35.862.630,65 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898944BIST