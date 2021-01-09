***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.187,04 % 0,01193708Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri203,63 % 0,0007627Bağımsız Denetim Ücreti8.404,18 % 0,03147791Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri43.514,58 % 0,16298415Fon Yönetim Ücreti134.604,2 % 0,50416094Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar849.534,62 % 3,18193768Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.878,97 % 0,03700175TOPLAM GİDERLER1.049.327,22 % 3,93026222DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ26.698.656,75 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898945BIST