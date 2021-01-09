***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.187,71 % 0,00828007Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri426,16 % 0,00110695Bağımsız Denetim Ücreti12.891,29 % 0,03348509Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri22.521,36 % 0,05849917Fon Yönetim Ücreti97.047,33 % 0,25208017Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu8.986,06 % 0,02334127Vadeli Ters Repo Komisyonu165,38 % 0,00042957Borsa Para Piyasası Komisyonu2.743,51 % 0,00712626Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.618 % 0,00680025Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.080,02 % 0,02358533TOPLAM GİDERLER159.666,82 % 0,41473412DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ38.498.597,46 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898946BIST