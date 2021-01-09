***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.187,66 % 0,00012548Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri426,16 % 0,00001678Bağımsız Denetim Ücreti9.876,94 % 0,0003888Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.229.077,52 % 0,04838207Fon Yönetim Ücreti30.921.669,53 % 1,21721722Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu14.739,65 % 0,00058022Gecelik Ters Repo Komisyonu2.777.781,79 % 0,1093461Vadeli Ters Repo Komisyonu60.461,45 % 0,00238004Borsa Para Piyasası Komisyonu30.461,61 % 0,00119911Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.618 % 0,00010306Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler519.924,93 % 0,0204666TOPLAM GİDERLER35.570.225,24 % 1,40020546DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.540.357.554,29 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898947BIST