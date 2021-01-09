***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.591,4 % 0,08859682Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri131,29 % 0,00730921Bağımsız Denetim Ücreti9.911,88 % 0,55181667Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.904,69 % 0,10603838Fon Yönetim Ücreti34.368,33 % 1,9133623Hisse Senedi Komisyonu3.676,74 % 0,20469239Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu112,74 % 0,00627649Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu526,85 % 0,02933093Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.410,21 % 0,07850957Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler29.805,45 % 1,6593365TOPLAM GİDERLER83.439,58 % 4,64526925DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.796.226,99 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898948BIST