***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.591,4 % 0,01321456Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri307,89 % 0,00255664Bağımsız Denetim Ücreti11.210,73 % 0,09309091Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.163,19 % 0,05948122Fon Yönetim Ücreti230.448,36 % 1,91358163Hisse Senedi Komisyonu5.386,69 % 0,04472964Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.296,33 % 0,01906811Vadeli Ters Repo Komisyonu16,54 % 0,00013734Borsa Para Piyasası Komisyonu1.563,21 % 0,01298048Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.967,63 % 0,01633867Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler34.558,74 % 0,28696655TOPLAM GİDERLER296.510,71 % 2,46214575DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ12.042.776,53 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898949BIST