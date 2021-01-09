***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186,45 % 0,00610844Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri207,14 % 0,00039709Bağımsız Denetim Ücreti8.429,39 % 0,01615917Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri63.999,11 % 0,12268653Fon Yönetim Ücreti525.987,94 % 1,00832085Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu198,44 % 0,00038041Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu269,2 % 0,00051606Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.578.435,48 % 3,02586672Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.558,76 % 0,0279092TOPLAM GİDERLER2.195.271,91 % 4,20834447DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ52.164.739,04 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898950BIST