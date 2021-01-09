***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.187,71 % 0,05075582Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri109,79 % 0,00174811Bağımsız Denetim Ücreti9.731,49 % 0,15494814Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.854,15 % 0,07728945Fon Yönetim Ücreti126.654,78 % 2,01664111Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu580,05 % 0,00923576Gecelik Ters Repo Komisyonu730,6 % 0,01163287Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.756,73 % 0,02797126Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.336,4 % 0,02127862Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.818,06 % 0,02894778TOPLAM GİDERLER150.759,76 % 2,40044892DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.280.481,91 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898951BIST