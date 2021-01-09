***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.465,4 % 0,0228049Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri204,65 % 0,00072185Bağımsız Denetim Ücreti9.947,38 % 0,03508662Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri47.283,7 % 0,16678011Fon Yönetim Ücreti137.884,8 % 0,48635032Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu369,06 % 0,00130176Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu275,78 % 0,00097274Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu8.041,76 % 0,02836507Vergiler ve Diğer Harcamalar1.291.849,52 % 4,55664024Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.545,2 % 0,0266136TOPLAM GİDERLER1.509.867,25 % 5,32563721DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ28.350.921,98 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898952BIST