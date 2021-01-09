***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186,62 % 0,00402117Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri211,72 % 0,00026717Bağımsız Denetim Ücreti6.907,14 % 0,00871606Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri88.331,67 % 0,11146497Fon Yönetim Ücreti599.291,14 % 0,75624028Hisse Senedi Komisyonu123,55 % 0,00015591Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu13,29 % 0,00001677Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu18.512,22 % 0,02336041Vergiler ve Diğer Harcamalar2.843.161,63 % 3,58776095Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.704,39 % 0,02234102TOPLAM GİDERLER3.577.443,37 % 4,5143447DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ79.246.127,86 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898953BIST