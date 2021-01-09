***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.187,22 % 0,00768745Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri110,82 % 0,00026729Bağımsız Denetim Ücreti6.982,83 % 0,0168423Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri56.792,43 % 0,13698105Fon Yönetim Ücreti167.830,56 % 0,40480054Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu8,28 % 0,00001997Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu173,83 % 0,00041927Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.314.879,4 % 3,17143606Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.993,12 % 0,02892692TOPLAM GİDERLER1.561.958,49 % 3,76738085DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ41.460.063,41 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898954BIST