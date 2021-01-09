***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.187,14 % 0,00308965Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri128,64 % 0,00012471Bağımsız Denetim Ücreti6.957,93 % 0,00674511Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri122.767,94 % 0,11901282Fon Yönetim Ücreti239.155,15 % 0,23184007Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu178,72 % 0,00017325Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu110.947,01 % 0,10755346Vergiler ve Diğer Harcamalar1.824.893,66 % 1,76907535Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.043,44 % 0,02136919TOPLAM GİDERLER2.330.259,63 % 2,25898362DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ103.155.224,92 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898955BIST