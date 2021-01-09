***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.187,71 % 0,00036275Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri209,65 % 0,00002386Bağımsız Denetim Ücreti7.886,21 % 0,00089743Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri717.372,63 % 0,08163525Fon Yönetim Ücreti8.860.655,37 % 1,00832089Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu4.729,96 % 0,00053826Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu773,93 % 0,00008807Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar33.058.390,53 % 3,76196391Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler177.643,39 % 0,02021538TOPLAM GİDERLER42.830.849,38 % 4,8740458DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ878.753.527,71 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898956BIST