***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,85 % 0,11311443Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.443,93 % 0,27812717Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri24.433,09 % 0,71956339Fon Yönetim Ücreti16.350,32 % 0,48152287Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu2.657,78 % 0,07827259Vergiler ve Diğer Harcamalar108.971,02 % 3,20923618Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler462,36 % 0,01361667TOPLAM GİDERLER166.159,35 % 4,8934533DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.395.543,8 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898958BIST