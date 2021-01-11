***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 12:26
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,97 % 0,00463939
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.195,83 % 0,00989949
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
8.160,5 % 0,00985681
Fon Yönetim Ücreti
68.053,75 % 0,08219999
Hisse Senedi Komisyonu
223,27 % 0,00026968
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
352,81 % 0,00042615
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
110,38 % 0,00013332
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
161.901,56 % 0,19555582
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.665,8 % 0,00201207
TOPLAM GİDERLER
252.504,87 % 0,30499271
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
82.790.459,84 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899632
BIST
13:501.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 14,43
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
13:507,4370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0638
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
13:509,0533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0277
|Açılış
|: 9,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
13:50441,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,45
|Açılış
|: 441,57
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler13:50
|KONYA
|1.324,40
|43.438.999
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.442.202
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.290.698
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.219,30
|2.460.297
|% 10,00
|
|ARTI
|7,48
|1.659.334
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|814.970
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|919.446
|% -9,96
|
|BALAT
|7,33
|1.535.924
|% -9,51
|
|SANFM
|15,00
|708.830
|% -8,03
|
|EPLAS
|34,00
|1.259.210
|% -7,61
|
|KOZAL
|122,00
|2.055.767.291
|% 2,52
|
|EKGYO
|2,55
|1.058.556.922
|% 0,39
|
|TCELL
|17,17
|725.984.483
|% 1,90
|
|KOZAA
|16,99
|646.765.845
|% 3,72
|
|PETKM
|5,35
|593.159.046
|% 1,71
|
|EKGYO
|2,55
|1.058.556.922
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,65
|534.741.557
|% 2,48
|
|OZGYO
|2,67
|465.105.498
|% 5,12
|
|PETKM
|5,35
|593.159.046
|% 1,71
|
|TSKB
|1,85
|185.055.521
|% 0,54
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4312
|7,4370
|% 0,87
|
|Euro
|9,0430
|9,0533
|% 0,31
|
|Sterlin
|10,0087
|10,0589
|% 0,38
|
|Frank
|8,3201
|8,3702
|% 0,29
|
|Riyal
|1,9767
|1,9867
|% 0,89
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|2,42
|
|Altın Gr.
|442
|442
|4,14
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.990
|-23,00
|
|Tam
|2.926
|2.999
|-24,15
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|-11,68
|
|Çeyrek
|709
|725
|-5,84
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,19
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,02
|0,01
|
|B. Petrol
|55,14
|55,14
|-0,85
|