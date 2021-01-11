***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,97 % 0,00463939Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.195,83 % 0,00989949Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.160,5 % 0,00985681Fon Yönetim Ücreti68.053,75 % 0,08219999Hisse Senedi Komisyonu223,27 % 0,00026968Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu352,81 % 0,00042615Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu110,38 % 0,00013332Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar161.901,56 % 0,19555582Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.665,8 % 0,00201207TOPLAM GİDERLER252.504,87 % 0,30499271DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ82.790.459,84 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899632BIST