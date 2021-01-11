***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.01.2021AçıklamaFon Gider Bilgileri Bildirimi DüzeltmeGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.633,6 % 0,12475123Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri201,55 % 0,00379034Bağımsız Denetim Ücreti9.919,78 % 0,18655101Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri26.401,54 % 0,49650637Fon Yönetim Ücreti24.331,68 % 0,45758066Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu48,41 % 0,0009104Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar97.452,27 % 1,83268372Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.900,16 % 0,03573434TOPLAM GİDERLER166.888,99 % 3,13850807DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.317.462,51 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900094BIST