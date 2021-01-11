***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 15:11
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.01.2021
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi Düzeltme
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.633,6 % 0,12475123
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
201,55 % 0,00379034
Bağımsız Denetim Ücreti
9.919,78 % 0,18655101
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
26.401,54 % 0,49650637
Fon Yönetim Ücreti
24.331,68 % 0,45758066
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
48,41 % 0,0009104
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
97.452,27 % 1,83268372
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.900,16 % 0,03573434
TOPLAM GİDERLER
166.888,99 % 3,13850807
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.317.462,51 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900094
BIST
14:571.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 12,64
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
14:577,4380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0648
|Açılış
|: 7,4430
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
14:579,0503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0247
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
14:57442,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 4,73
|Açılış
|: 442,85
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler14:57
|TURGG
|146,30
|86.806.446
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.183.312
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.396.159
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|204.645.554
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.749.204
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|BRYAT
|470,00
|6.780.626
|% -9,62
|
|KOZAL
|121,80
|2.552.385.167
|% 2,35
|
|EKGYO
|2,56
|1.172.217.644
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,66
|894.748.545
|% 3,11
|
|TCELL
|17,11
|802.678.248
|% 1,54
|
|KOZAA
|17,14
|751.318.254
|% 4,64
|
|SKBNK
|1,66
|894.748.545
|% 3,11
|
|EKGYO
|2,56
|1.172.217.644
|% 0,79
|
|OZGYO
|2,68
|509.585.672
|% 5,51
|
|TSKB
|1,84
|225.168.198
|% 0,00
|
|PETKM
|5,32
|647.576.623
|% 1,14
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4340
|7,4380
|% 0,88
|
|Euro
|9,0441
|9,0503
|% 0,27
|
|Sterlin
|10,0197
|10,0699
|% 0,49
|
|Frank
|8,3305
|8,3807
|% 0,42
|
|Riyal
|1,9781
|1,9880
|% 0,95
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|0,79
|
|Altın Gr.
|443
|443
|4,73
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.978
|-35,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|-24,96
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|-12,07
|
|Çeyrek
|709
|725
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,95
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,01
|
|B. Petrol
|55,23
|55,23
|-0,76
|
Seans Raporu
14:57
daha fazla
-
15:08ARENA
Yüzde 8.35 oranında artışla 39.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 315, 410 adet işlem
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15:06HEKTS
Yüzde 6.24 oranında artışla 25.88 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 688, 355 adet işlem
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15:05HEKTS
Yüzde 6.32 oranında artışla 25.90 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 633, 019 adet işlem
-
15:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, ISCTR, AKBNK
-
15:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 87 artarak (% 0.50 ) 1, 390