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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 15:11



***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.01.2021
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi Düzeltme
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.633,6 % 0,12475123
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
201,55 % 0,00379034
Bağımsız Denetim Ücreti
9.919,78 % 0,18655101
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
26.401,54 % 0,49650637
Fon Yönetim Ücreti
24.331,68 % 0,45758066
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
48,41 % 0,0009104
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
97.452,27 % 1,83268372
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.900,16 % 0,03573434
TOPLAM GİDERLER
166.888,99 % 3,13850807
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.317.462,51 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900094


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Altın Gr. 443 443 4,73  
Cumhuriyet 2.934 2.978 -35,00  
Tam 2.925 2.999 -24,96  
Yarım 1.414 1.451 -12,07  
Çeyrek 709 725 -6,03  
Gümüş.Ons 24,91 24,95 -0,37  
Gümüş Gr. 6,00 6,01 0,01  
B. Petrol 55,23 55,23 -0,76  
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