***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaDDF Fon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.187,74 % 0,00656376Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri117,4 % 0,00024173Bağımsız Denetim Ücreti8.414,15 % 0,01732528Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri58.354,66 % 0,12015601Fon Yönetim Ücreti489.698,29 % 1,00832039Hisse Senedi Komisyonu22.208,2 % 0,04572812Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu76.819,98 % 0,1581773Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.678,2 % 0,00345552Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.348,23 % 0,00277609Türev Araçlar Komisyonu13.107,65 % 0,0269895Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.193,73 % 0,02304861TOPLAM GİDERLER686.128,23 % 1,41278232DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ48.565.742,87 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900097BIST