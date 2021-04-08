***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/1.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.306,01 % 0,00145585Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri140,98 % 0,000089Bağımsız Denetim Ücreti2.056,01 % 0,00129802Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri37.315,5 % 0,02355829Fon Yönetim Ücreti94.396,45 % 0,05959505Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu837,9 % 0,00052899Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu523,08 % 0,00033023Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar310,29 % 0,00019589Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.077,86 % 0,00636243TOPLAM GİDERLER147.964,08 % 0,09341376DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ158.396.450,1 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924624BIST