***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/1.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.306,01 % 0,60611026Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,58 % 0,03169317Bağımsız Denetim Ücreti2.040,22 % 0,53625018Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.951,32 % 1,8270807Fon Yönetim Ücreti226,73 % 0,05959357Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu749,33 % 0,19695344Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,28 % 0,0768227Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.258,38 % 0,33075183TOPLAM GİDERLER13.944,85 % 3,66525585DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ380.460,48 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924626BIST