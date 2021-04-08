***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/1.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.305,34 % 0,02793711Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri121,45 % 0,00147178Bağımsız Denetim Ücreti2.041,22 % 0,02473639Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.427,7 % 0,11424896Fon Yönetim Ücreti9.835,47 % 0,1191905Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.835,9 % 0,02224823Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.129,8 % 0,01369141Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar293,11 % 0,00355203Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.587,37 % 0,03135487TOPLAM GİDERLER29.577,36 % 0,35843129DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ8.251.891,13 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924628BIST