***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/1.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.306,01 % 0,00080506Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri160,8 % 0,00005614Bağımsız Denetim Ücreti2.066,97 % 0,00072161Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri60.999,92 % 0,02129594Fon Yönetim Ücreti239.234,15 % 0,08352006Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu188.482,39 % 0,0658019Vergiler ve Diğer Harcamalar415,97 % 0,00014522Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler139.111,66 % 0,04856587TOPLAM GİDERLER632.777,87 % 0,2209118DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ286.439.146,96 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924630BIST