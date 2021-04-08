***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/1.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.306,01 % 0,00388021Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri128,21 % 0,00021573Bağımsız Denetim Ücreti2.046,12 % 0,00344291Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri18.203,09 % 0,03062949Fon Yönetim Ücreti42.500,77 % 0,07151405Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar298,97 % 0,00050306Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.232,62 % 0,00712203TOPLAM GİDERLER69.715,79 % 0,11730749DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ59.429.956,32 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924631BIST