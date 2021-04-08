***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.04.2021 01:30
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri 2021/1.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.306,01 % 0,00305216
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
131,4 % 0,00017392
Bağımsız Denetim Ücreti
1.247,3 % 0,00165089
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
21.703,91 % 0,02872659
Fon Yönetim Ücreti
135.078,21 % 0,17878512
Hisse Senedi Komisyonu
3.441,92 % 0,00455561
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
336,26 % 0,00044506
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
23,57 % 0,0000312
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
7.596,52 % 0,01005451
Vergiler ve Diğer Harcamalar
361,36 % 0,00047828
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.620,13 % 0,00743862
TOPLAM GİDERLER
177.846,59 % 0,23539195
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
75.553.385,87 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924636
BIST
18:051.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.430
En Düşük
1.415
18:058,1626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0301
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1689
En Düşük
8,1219
18:059,7192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0025
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7257
En Düşük
9,6700
18:05458,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,28
|Açılış
|: 458,97
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
457,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SILVR
|6,71
|28.428.183
|% 10,00
|
|SAMAT
|6,82
|42.200.762
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|70.978.874
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|250.462
|% 9,98
|
|GLRYH
|3,64
|12.787.672
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|6.045.798
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|34.118.898
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|3.162.050
|% -9,96
|
|IDEAS
|76,05
|3.875.889
|% -9,46
|
|IZFAS
|9,62
|42.334.503
|% -8,64
|
|BJKAS
|10,17
|789.550.627
|% 9,95
|
|GARAN
|6,76
|744.941.747
|% -1,17
|
|KRDMD
|7,43
|657.363.556
|% 0,95
|
|DOHOL
|3,36
|636.281.917
|% 3,38
|
|THYAO
|12,53
|632.852.403
|% -2,49
|
|DOHOL
|3,36
|636.281.917
|% 3,38
|
|EKGYO
|1,93
|329.282.278
|% -2,03
|
|YKBNK
|2,18
|264.831.153
|% -0,91
|
|GARAN
|6,76
|744.941.747
|% -1,17
|
|TSKB
|1,41
|141.089.853
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1555
|8,1626
|% 0,37
|
|Euro
|9,7013
|9,7192
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,1470
|11,2029
|% 0,05
|
|Frank
|8,7818
|8,8347
|% 0,16
|
|Riyal
|2,1679
|2,1787
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|-5,20
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,36
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,64
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,97
|62,97
|-0,23
|