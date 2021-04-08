***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/1.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.306,01 % 0,00305216Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri131,4 % 0,00017392Bağımsız Denetim Ücreti1.247,3 % 0,00165089Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri21.703,91 % 0,02872659Fon Yönetim Ücreti135.078,21 % 0,17878512Hisse Senedi Komisyonu3.441,92 % 0,00455561Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu336,26 % 0,00044506Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu23,57 % 0,0000312Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu7.596,52 % 0,01005451Vergiler ve Diğer Harcamalar361,36 % 0,00047828Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.620,13 % 0,00743862TOPLAM GİDERLER177.846,59 % 0,23539195DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ75.553.385,87 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924636BIST