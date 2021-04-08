***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/1.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.306,01 % 0,02900394Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri128,68 % 0,00161848Bağımsız Denetim Ücreti2.717,57 % 0,03418036Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.479,36 % 0,01860671Fon Yönetim Ücreti37.905,65 % 0,47675996Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu87,9 % 0,00110557Gecelik Ters Repo Komisyonu126,77 % 0,00159446Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu532,17 % 0,00669339Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar300,13 % 0,0037749Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.112,55 % 0,02657069TOPLAM GİDERLER47.696,79 % 0,59990845DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.950.678,08 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924965BIST