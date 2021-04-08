***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/1.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.154,13 % 0,00838006Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri208,94 % 0,0015171Bağımsız Denetim Ücreti2.846 % 0,02066462Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.516,69 % 0,01827352Fon Yönetim Ücreti62.301,89 % 0,45236986Hisse Senedi Komisyonu2.557,21 % 0,01856773Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu165,33 % 0,00120045Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu773,01 % 0,00561277Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar376,8 % 0,00273592Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler51.583,66 % 0,3745455TOPLAM GİDERLER124.483,66 % 0,90386753DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ13.772.334,57 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924966BIST