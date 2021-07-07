***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.043,82 % 0,02819269Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri225,3 % 0,00078965Bağımsız Denetim Ücreti13.239,63 % 0,04640342Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri25.262,27 % 0,08854143Fon Yönetim Ücreti139.154,35 % 0,48772043Hisse Senedi Komisyonu3.624,35 % 0,01270294Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu55,12 % 0,00019319Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu590,46 % 0,0020695Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar833,23 % 0,00292038Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.873,76 % 0,02409176TOPLAM GİDERLER197.902,29 % 0,69362539DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ28.531.581,01 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947700BIST