***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.100,44 % 0,0017912Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri327,06 % 0,00018895Bağımsız Denetim Ücreti5.119,49 % 0,00295766Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri73.131,66 % 0,04224997Fon Yönetim Ücreti1.704.880,15 % 0,98495154Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu888,38 % 0,00051324Gecelik Ters Repo Komisyonu12.144,29 % 0,00701606Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu882 % 0,00050955Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.266,54 % 0,00073171Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler21.441,15 % 0,01238708TOPLAM GİDERLER1.823.181,16 % 1,05329696DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ173.092.795,35 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947704BIST