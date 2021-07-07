***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.100,44 % 0,0024268Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri482,28 % 0,00037749Bağımsız Denetim Ücreti6.072,5 % 0,00475312Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri63.979,9 % 0,05007891Fon Yönetim Ücreti1.246.204,9 % 0,97544055Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu942,68 % 0,00073786Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.099,2 % 0,00086038Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.676,8 % 0,00287794Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler21.695,66 % 0,01698182TOPLAM GİDERLER1.347.254,36 % 1,05453488DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ127.758.160,33 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947708BIST