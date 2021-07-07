***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.553,94 % 0,00674189Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri482,28 % 0,00209241Bağımsız Denetim Ücreti4.292,5 % 0,01862336Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri24.573,97 % 0,10661615Fon Yönetim Ücreti224.829,41 % 0,97544055Hisse Senedi Komisyonu762,73 % 0,00330917Tahvil Bono Komisyonu99,76 % 0,00043282Gecelik Ters Repo Komisyonu2.298,87 % 0,00997383Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.394,01 % 0,00604802Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.649,8 % 0,00715779Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.559,59 % 0,03713647TOPLAM GİDERLER270.496,86 % 1,17357246DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ23.049.012,15 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947709BIST