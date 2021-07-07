***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.07.2021 16:10
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2021/2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.100,44 % 0,00716033
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
125,96 % 0,0002909
Bağımsız Denetim Ücreti
4.202,79 % 0,00970616
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
33.103,31 % 0,07645064
Fon Yönetim Ücreti
105.592,05 % 0,2438602
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
913,21 % 0,00210902
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.689,97 % 0,01545019
TOPLAM GİDERLER
153.727,73 % 0,35502744
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
43.300.238,72 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947714
BIST
17:331.376
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -14,53
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.373
17:338,6846
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6693
17:3310,3213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0708
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3365
En Düşük
10,2314
17:33504,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,65
|Açılış
|: 504,42
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler17:31
|TUREX
|11,57
|11.665.603
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|34.877.266
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|17.194.251
|% 9,85
|
|PINSU
|7,69
|12.889.469
|% 9,39
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.683.857
|% -10,00
|
|ERBOS
|121,70
|135.184.726
|% -9,99
|
|FADE
|19,41
|45.419.990
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.746.794
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|5.019.437
|% -9,90
|
|GARAN
|8,59
|752.797.956
|% -1,60
|
|THYAO
|13,71
|685.779.357
|% -1,01
|
|KRDMD
|7,11
|521.665.759
|% -0,56
|
|PETKM
|5,34
|430.564.880
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,25
|377.394.165
|% -1,32
|
|YKBNK
|2,25
|377.394.165
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,88
|230.908.358
|% -1,05
|
|GARAN
|8,59
|752.797.956
|% -1,60
|
|PETKM
|5,34
|430.564.880
|% -0,37
|
|KRDMD
|7,11
|521.665.759
|% -0,56
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6837
|8,6870
|% 0,02
|
|Euro
|10,3121
|10,3446
|% 0,92
|
|Sterlin
|11,9308
|11,9906
|% -0,18
|
|Frank
|9,4582
|9,5151
|% 1,22
|
|Riyal
|2,3087
|2,3202
|% -0,01
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|2,68
|
|Altın Gr.
|504
|504
|0,69
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,03
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|-0,03
|
|B. Petrol
|73,14
|73,14
|-0,29
|
Seans Raporu
17:31
daha fazla
-
17:42KFEIN
Yüzde -4.18 oranında düşüşle 26.58 lira fiyatla işlem gören hissede 930, 061 adet işlem
-
17:41XU100
Endeks 1, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 13 altında . İşlem hacmi 9, 192.00 milyon TL de
-
17:41TGSAS
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 12.35 lira fiyatla işlem gören hissede 762, 486 adet işlem
-
17:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 75 kaybederek (% -1.20 ) 1, 215
-
17:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AVGYO, TUREX, DENGE, SILVR