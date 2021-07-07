***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.100,44 % 0,00716033Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri125,96 % 0,0002909Bağımsız Denetim Ücreti4.202,79 % 0,00970616Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri33.103,31 % 0,07645064Fon Yönetim Ücreti105.592,05 % 0,2438602Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar913,21 % 0,00210902Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.689,97 % 0,01545019TOPLAM GİDERLER153.727,73 % 0,35502744DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ43.300.238,72 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947714BIST