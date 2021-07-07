***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.07.2021 16:12
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri 2021/2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.100,05 % 0,00574104
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
127,08 % 0,00023534
Bağımsız Denetim Ücreti
4.208,34 % 0,0077935
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
37.982,2 % 0,07033993
Fon Yönetim Ücreti
79.007,89 % 0,14631616
Hisse Senedi Komisyonu
632,79 % 0,00117188
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
100,48 % 0,00018608
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
1.303,65 % 0,00241425
Vergiler ve Diğer Harcamalar
916,25 % 0,00169682
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.881,88 % 0,0145966
TOPLAM GİDERLER
135.260,61 % 0,2504916
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
53.998.062,2 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947716
BIST
17:001.373
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -17,56
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.373
17:008,6826
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0027
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6693
17:0010,3153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0648
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
17:00505,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,25
|Açılış
|: 505,06
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler17:00
|TUREX
|11,57
|11.595.535
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|34.500.141
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|16.977.479
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.549.449
|% -10,00
|
|ERBOS
|121,70
|134.442.356
|% -9,99
|
|FADE
|19,41
|44.769.056
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.694.254
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.935.935
|% -9,90
|
|GARAN
|8,59
|690.706.471
|% -1,60
|
|THYAO
|13,69
|650.399.399
|% -1,16
|
|KRDMD
|7,08
|481.266.474
|% -0,98
|
|PETKM
|5,33
|408.653.121
|% -0,56
|
|YKBNK
|2,26
|311.885.832
|% -0,88
|
|YKBNK
|2,26
|311.885.832
|% -0,88
|
|EKGYO
|1,88
|217.835.947
|% -1,05
|
|GARAN
|8,59
|690.706.471
|% -1,60
|
|PETKM
|5,33
|408.653.121
|% -0,56
|
|KRDMD
|7,08
|481.266.474
|% -0,98
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6777
|8,6826
|% -0,03
|
|Euro
|10,3066
|10,3153
|% 0,63
|
|Sterlin
|11,9382
|11,9981
|% -0,11
|
|Frank
|9,4510
|9,5080
|% 1,15
|
|Riyal
|2,3086
|2,3202
|% -0,01
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|5,84
|
|Altın Gr.
|506
|506
|1,87
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.405
|11,00
|
|Tam
|3.335
|3.419
|12,59
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|6,09
|
|Çeyrek
|809
|827
|3,05
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|73,16
|73,16
|-0,27
|
Seans Raporu
17:00
daha fazla
-
17:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 56 kaybederek (% -1.24 ) 1, 480
-
17:16
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GARAN
-
17:16XU100
Endeks 1, 373 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 26 altında . İşlem hacmi 8, 605.00 milyon TL de
-
17:15YESIL
Yüzde -5.15 oranında düşüşle 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 782, 947 adet işlem
-
17:14VERTU
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 21.96 lira fiyatla işlem gören hissede 630, 089 adet işlem