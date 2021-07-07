***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.100,05 % 0,00574104Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri127,08 % 0,00023534Bağımsız Denetim Ücreti4.208,34 % 0,0077935Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri37.982,2 % 0,07033993Fon Yönetim Ücreti79.007,89 % 0,14631616Hisse Senedi Komisyonu632,79 % 0,00117188Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu100,48 % 0,00018608Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.303,65 % 0,00241425Vergiler ve Diğer Harcamalar916,25 % 0,00169682Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.881,88 % 0,0145966TOPLAM GİDERLER135.260,61 % 0,2504916DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ53.998.062,2 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947716BIST