***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.07.2021 16:14
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri 2021/2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.999,3 % 0,0030134
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
231,87 % 0,00023296
Bağımsız Denetim Ücreti
7.677,13 % 0,00771322
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
55.936,29 % 0,05619923
Fon Yönetim Ücreti
485.438,37 % 0,48772032
Hisse Senedi Komisyonu
96,37 % 0,00009682
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
275,58 % 0,00027688
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
699,59 % 0,00070288
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
929,42 % 0,00093379
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.552,75 % 0,01361646
TOPLAM GİDERLER
567.836,67 % 0,57050595
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
99.532.120,03 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947717
BIST
16:581.373
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -17,76
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.373
16:588,6810
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0043
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6693
16:5810,3126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0621
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
16:58505,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,29
|Açılış
|: 505,06
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler16:58
|TUREX
|11,57
|11.592.006
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|34.440.989
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|16.977.479
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.544.352
|% -10,00
|
|ERBOS
|121,70
|134.372.500
|% -9,99
|
|FADE
|19,41
|44.696.540
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.694.254
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.931.094
|% -9,90
|
|GARAN
|8,59
|683.985.131
|% -1,60
|
|THYAO
|13,69
|648.617.149
|% -1,16
|
|KRDMD
|7,08
|481.250.582
|% -0,98
|
|PETKM
|5,34
|408.209.753
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,25
|311.798.068
|% -1,32
|
|YKBNK
|2,25
|311.798.068
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,87
|217.567.956
|% -1,58
|
|GARAN
|8,59
|683.985.131
|% -1,60
|
|PETKM
|5,34
|408.209.753
|% -0,37
|
|KRDMD
|7,08
|481.250.582
|% -0,98
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6800
|8,6810
|% -0,05
|
|Euro
|10,3061
|10,3126
|% 0,61
|
|Sterlin
|11,9328
|11,9927
|% -0,16
|
|Frank
|9,4488
|9,5057
|% 1,12
|
|Riyal
|2,3081
|2,3196
|% -0,04
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|3,64
|
|Altın Gr.
|505
|505
|1,29
|
|Cumhuriyet
|3.347
|3.398
|4,00
|
|Tam
|3.331
|3.415
|8,07
|
|Yarım
|1.610
|1.652
|3,91
|
|Çeyrek
|807
|826
|1,95
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,06
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|73,00
|73,00
|-0,43
|