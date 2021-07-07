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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.07.2021 16:14



***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.999,3 % 0,0030134
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
231,87 % 0,00023296
Bağımsız Denetim Ücreti
7.677,13 % 0,00771322
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
55.936,29 % 0,05619923
Fon Yönetim Ücreti
485.438,37 % 0,48772032
Hisse Senedi Komisyonu
96,37 % 0,00009682
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
275,58 % 0,00027688
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
699,59 % 0,00070288
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
929,42 % 0,00093379
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.552,75 % 0,01361646
TOPLAM GİDERLER
567.836,67 % 0,57050595
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
99.532.120,03 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947717


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Tam 3.331 3.415 8,07  
Yarım 1.610 1.652 3,91  
Çeyrek 807 826 1,95  
Gümüş.Ons 26,04 26,06 -0,10  
Gümüş Gr. 7,27 7,29 -0,02  
B. Petrol 73,00 73,00 -0,43  
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