***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.999,3 % 0,0030134Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri231,87 % 0,00023296Bağımsız Denetim Ücreti7.677,13 % 0,00771322Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri55.936,29 % 0,05619923Fon Yönetim Ücreti485.438,37 % 0,48772032Hisse Senedi Komisyonu96,37 % 0,00009682Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu275,58 % 0,00027688Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu699,59 % 0,00070288Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar929,42 % 0,00093379Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.552,75 % 0,01361646TOPLAM GİDERLER567.836,67 % 0,57050595DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ99.532.120,03 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947717BIST