***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.100,44 % 0,00218509Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri137,03 % 0,00009657Bağımsız Denetim Ücreti4.267,99 % 0,00300794Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri83.972,33 % 0,05918104Fon Yönetim Ücreti103.804,34 % 0,07315801Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3.583,35 % 0,00252543Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu682,34 % 0,00048089Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu312,37 % 0,00022015Vergiler ve Diğer Harcamalar865,67 % 0,0006101Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.779,07 % 0,01393966TOPLAM GİDERLER220.504,93 % 0,15540489DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ141.890.596,1 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947719BIST