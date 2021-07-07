***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.045,4 % 0,00703917Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri125,59 % 0,00029029Bağımsız Denetim Ücreti6.157,73 % 0,01423304Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri31.606,8 % 0,07305627Fon Yönetim Ücreti105.502,74 % 0,24386008Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.683,99 % 0,00389239Vergiler ve Diğer Harcamalar913 % 0,00211032Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.962,12 % 0,01609231TOPLAM GİDERLER155.997,37 % 0,36057387DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ43.263.637,51 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947720BIST