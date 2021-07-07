***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.07.2021 16:19
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2021/2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.045,4 % 0,00703917
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
125,59 % 0,00029029
Bağımsız Denetim Ücreti
6.157,73 % 0,01423304
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
31.606,8 % 0,07305627
Fon Yönetim Ücreti
105.502,74 % 0,24386008
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
1.683,99 % 0,00389239
Vergiler ve Diğer Harcamalar
913 % 0,00211032
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.962,12 % 0,01609231
TOPLAM GİDERLER
155.997,37 % 0,36057387
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
43.263.637,51 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947720
BIST
17:011.373
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -17,10
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.373
17:018,6834
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0019
|Açılış
|: 8,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6693
17:0110,3287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0782
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
17:01504,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,14
|Açılış
|: 504,90
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler17:01
|TUREX
|11,57
|11.592.006
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|34.440.989
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|16.977.479
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.544.352
|% -10,00
|
|ERBOS
|121,70
|134.372.500
|% -9,99
|
|FADE
|19,41
|44.696.540
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.694.254
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.931.094
|% -9,90
|
|GARAN
|8,59
|683.985.131
|% -1,60
|
|THYAO
|13,69
|648.617.149
|% -1,16
|
|KRDMD
|7,08
|481.250.582
|% -0,98
|
|PETKM
|5,34
|408.209.753
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,25
|311.798.068
|% -1,32
|
|YKBNK
|2,25
|311.798.068
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,87
|217.567.956
|% -1,58
|
|GARAN
|8,59
|683.985.131
|% -1,60
|
|PETKM
|5,34
|408.209.753
|% -0,37
|
|KRDMD
|7,08
|481.250.582
|% -0,98
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6798
|8,6834
|% -0,02
|
|Euro
|10,3089
|10,3287
|% 0,76
|
|Sterlin
|11,9328
|11,9927
|% -0,16
|
|Frank
|9,4488
|9,5057
|% 1,12
|
|Riyal
|2,3081
|2,3196
|% -0,04
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|6,08
|
|Altın Gr.
|506
|506
|1,94
|
|Cumhuriyet
|3.348
|3.399
|5,00
|
|Tam
|3.335
|3.419
|12,79
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|6,19
|
|Çeyrek
|809
|827
|3,09
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,11
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|72,88
|72,88
|-0,55
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 56 kaybederek (% -1.24 ) 1, 480
-
17:16
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GARAN
-
17:16XU100
Endeks 1, 373 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 26 altında . İşlem hacmi 8, 605.00 milyon TL de
-
17:15YESIL
Yüzde -5.15 oranında düşüşle 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 782, 947 adet işlem
-
17:14VERTU
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 21.96 lira fiyatla işlem gören hissede 630, 089 adet işlem