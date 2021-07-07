***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.100,44 % 0,01018969Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri122,96 % 0,00040411Bağımsız Denetim Ücreti6.239,46 % 0,02050618Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri29.267,78 % 0,09618946Fon Yönetim Ücreti34.121,05 % 0,11213988Hisse Senedi Komisyonu1.645,84 % 0,0054091Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.080,46 % 0,00355097Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu584,39 % 0,00192062Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu14.529,26 % 0,04775086Vergiler ve Diğer Harcamalar34.866,94 % 0,11459127Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.412,97 % 0,01121683TOPLAM GİDERLER128.971,55 % 0,42386897DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ30.427.221,32 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947721BIST