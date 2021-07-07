***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.100,44 % 0,01853787Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri122,85 % 0,00073453Bağımsız Denetim Ücreti4.185,47 % 0,02502539Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri21.095,8 % 0,12613412Fon Yönetim Ücreti81.570,74 % 0,48772047Hisse Senedi Komisyonu10.473,24 % 0,06262066Tahvil Bono Komisyonu82,69 % 0,00049441Gecelik Ters Repo Komisyonu8.638,2 % 0,05164875Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.200,36 % 0,00717709Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar829,65 % 0,00496057Türev Araçlar Komisyonu4.063,27 % 0,02429474Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.604,06 % 0,02752818TOPLAM GİDERLER139.966,77 % 0,83687678DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ16.724.895,78 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947723BIST