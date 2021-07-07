***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.099,77 % 0,04118805Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri121,45 % 0,00161376Bağımsız Denetim Ücreti4.228,78 % 0,05618972Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri18.769,95 % 0,24940483Fon Yönetim Ücreti18.352,68 % 0,24386037Hisse Senedi Komisyonu96,53 % 0,00128264Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu4.873,54 % 0,06475693Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.125,39 % 0,02824102Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar826,97 % 0,01098833Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.066,87 % 0,0673258TOPLAM GİDERLER57.561,93 % 0,76485144DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.525.896,8 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947729BIST