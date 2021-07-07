***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.100,44 % 0,00182826Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri140,98 % 0,00008313Bağımsız Denetim Ücreti4.282,31 % 0,00252518Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri80.785,24 % 0,04763725Fon Yönetim Ücreti206.774,19 % 0,12193011Hisse Senedi Komisyonu72,03 % 0,00004247Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.083,73 % 0,00122873Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.081,31 % 0,00063762Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar949,01 % 0,00055961Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.450,47 % 0,01323854TOPLAM GİDERLER321.719,71 % 0,18971091DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ169.584.188,75 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947749BIST