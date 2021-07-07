***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.100,44 % 0,00535869Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri127,47 % 0,00022031Bağımsız Denetim Ücreti4.211,94 % 0,00727977Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri40.878,45 % 0,07065292Fon Yönetim Ücreti113.286,22 % 0,19580004Hisse Senedi Komisyonu96,37 % 0,00016656Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu77,16 % 0,00013336Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu202,11 % 0,00034932Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.498,05 % 0,00258918Vergiler ve Diğer Harcamalar917,25 % 0,00158534Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.595,6 % 0,01485634TOPLAM GİDERLER172.991,06 % 0,29899185DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ57.858.118,4 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947778BIST