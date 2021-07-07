***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.07.2021 16:51
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri 2021/2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.100,44 % 0,00535869
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
127,47 % 0,00022031
Bağımsız Denetim Ücreti
4.211,94 % 0,00727977
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
40.878,45 % 0,07065292
Fon Yönetim Ücreti
113.286,22 % 0,19580004
Hisse Senedi Komisyonu
96,37 % 0,00016656
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
77,16 % 0,00013336
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
202,11 % 0,00034932
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
1.498,05 % 0,00258918
Vergiler ve Diğer Harcamalar
917,25 % 0,00158534
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.595,6 % 0,01485634
TOPLAM GİDERLER
172.991,06 % 0,29899185
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
57.858.118,4 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947778
BIST
18:051.373
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -17,60
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.373
18:058,6912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0059
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6693
18:0510,3138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0633
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3365
En Düşük
10,2314
18:05502,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,99
|Açılış
|: 502,46
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUREX
|11,57
|11.817.274
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|36.528.844
|% 9,94
|
|DIRIT
|3,50
|651.069
|% 9,72
|
|BASCM
|12,35
|230.369
|% 9,10
|
|DENGE
|1,30
|1.310.214
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.815.211
|% -10,00
|
|FADE
|19,41
|46.400.020
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.874.107
|% -9,95
|
|KATMR
|3,11
|86.430.742
|% -9,86
|
|SANEL
|4,67
|5.728.032
|% -7,52
|
|THYAO
|13,66
|765.470.044
|% -1,37
|
|PETKM
|5,34
|497.813.867
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,25
|415.470.898
|% -1,32
|
|BIOEN
|28,08
|359.545.677
|% 5,25
|
|KOZAL
|107,50
|323.354.349
|% -2,54
|
|YKBNK
|2,25
|415.470.898
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,86
|284.672.649
|% -2,11
|
|PEKGY
|1,22
|100.115.078
|% -1,61
|
|TSKB
|1,27
|85.245.589
|% -0,78
|
|ODAS
|1,93
|117.310.855
|% -4,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6838
|8,6912
|% 0,07
|
|Euro
|10,3013
|10,3138
|% 0,62
|
|Sterlin
|11,9304
|11,9902
|% -0,18
|
|Frank
|9,4699
|9,5270
|% 1,35
|
|Riyal
|2,3095
|2,3210
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-2,75
|
|Altın Gr.
|504
|504
|0,47
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,94
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|-0,05
|
|B. Petrol
|73,11
|73,11
|-0,32
|
Seans Raporu
18:05
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17:59CEOEM
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 8.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 136, 325 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 1 altında . İşlem hacmi 9, 589.00 milyon TL de
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17:56EMKEL
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17:54BERA
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 11.72 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 760, 601 adet işlem
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17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, SASA, EKGYO