***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.100,44 % 0,00480561Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri128,21 % 0,00019872Bağımsız Denetim Ücreti4.216,04 % 0,00653476Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri39.806,79 % 0,06169954Fon Yönetim Ücreti94.399,01 % 0,14631614Hisse Senedi Komisyonu73,71 % 0,00011425Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar919,11 % 0,0014246Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.169,28 % 0,01421216TOPLAM GİDERLER151.812,59 % 0,23530578DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ64.517.153,69 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947790BIST