***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.096,4 % 0,00613418Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.217,63 % 0,02420396Fon Yönetim Ücreti39.418,1 % 0,07808996Hisse Senedi Komisyonu212,78 % 0,00042153Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu3.572,53 % 0,00707743Vergiler ve Diğer Harcamalar1.897,35 % 0,00375878Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.665,36 % 0,00329919TOPLAM GİDERLER62.080,15 % 0,12298503DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ50.477.810,03 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947791BIST