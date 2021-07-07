***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.100,44 % 0,00095711Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri160,8 % 0,00004964Bağımsız Denetim Ücreti4.383,89 % 0,00135331Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri151.376,88 % 0,04673025Fon Yönetim Ücreti553.545,08 % 0,17088012Hisse Senedi Komisyonu71,94 % 0,00002221Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu207,34 % 0,00006401Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu776.241,89 % 0,23962692Vergiler ve Diğer Harcamalar20.084,05 % 0,00619997Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler249.100,29 % 0,0768976TOPLAM GİDERLER1.758.272,6 % 0,54278114DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ323.937.676,87 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947793BIST