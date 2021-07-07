***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.099,91 % 0,00405614Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri129,41 % 0,00016933Bağımsız Denetim Ücreti4.216,68 % 0,0055174Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri44.168,53 % 0,05779324Fon Yönetim Ücreti372.740,59 % 0,48772026Hisse Senedi Komisyonu96,53 % 0,00012631Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu275,58 % 0,00036059Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu454,53 % 0,00059474Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar922,8 % 0,00120746Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.274,21 % 0,01213504TOPLAM GİDERLER435.378,77 % 0,56968051DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ76.425.077,76 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947798BIST