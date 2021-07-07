***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.100,44 % 0,00367029Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri131,4 % 0,00015555Bağımsız Denetim Ücreti2.641,1 % 0,00312652Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri49.196,73 % 0,05823889Fon Yönetim Ücreti308.997,67 % 0,36579021Hisse Senedi Komisyonu3.568,53 % 0,00422441Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu347,29 % 0,00041112Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu57,24 % 0,00006776Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu9.774,34 % 0,01157082Vergiler ve Diğer Harcamalar985,53 % 0,00116667Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.555,81 % 0,01367972TOPLAM GİDERLER390.356,08 % 0,46210198DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ84.474.012,32 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947829BIST