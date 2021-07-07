***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.045,4 % 0,03283681Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri121,92 % 0,00131459Bağımsız Denetim Ücreti7.508,15 % 0,08095609Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri24.148,85 % 0,26038324Fon Yönetim Ücreti22.616,44 % 0,24386014Hisse Senedi Komisyonu96,45 % 0,00103997Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu292,1 % 0,00314955Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu563,96 % 0,00608086Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu3.146,41 % 0,03392594Vergiler ve Diğer Harcamalar3.045,35 % 0,03283627Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.378,5 % 0,02564601TOPLAM GİDERLER66.963,53 % 0,72202946DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.274.348,76 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947833BIST