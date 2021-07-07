***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.100,44 % 0,00591882Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri126,83 % 0,00024212Bağımsız Denetim Ücreti4.207,9 % 0,008033Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri36.360,47 % 0,06941313Fon Yönetim Ücreti102.565,36 % 0,19580007Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu11,02 % 0,00002104Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu227,24 % 0,00043381Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar915,75 % 0,00174819Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.065,17 % 0,01730566TOPLAM GİDERLER156.580,18 % 0,29891583DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ52.382.699,31 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947835BIST