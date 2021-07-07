***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.100,44 % 0,00147539Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri135,01 % 0,00006425Bağımsız Denetim Ücreti5.165,85 % 0,00245824Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri104.608,73 % 0,04977959Fon Yönetim Ücreti235.655,55 % 0,11214012Hisse Senedi Komisyonu24,63 % 0,00001172Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.312,27 % 0,00062446Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu387,19 % 0,00018425Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu84.262 % 0,0400973Vergiler ve Diğer Harcamalar961,6 % 0,00045759Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler34.127,99 % 0,0162403TOPLAM GİDERLER469.741,26 % 0,22353321DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ210.143.833,34 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947842BIST