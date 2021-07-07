***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.309,46 % 0,00220693Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri253,43 % 0,00008864Bağımsız Denetim Ücreti10.828,71 % 0,00378767Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri87.284,87 % 0,03053055Fon Yönetim Ücreti209.937,46 % 0,07343205Hisse Senedi Komisyonu49,27 % 0,00001723Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar730,15 % 0,00025539Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler32.512,9 % 0,01137238TOPLAM GİDERLER347.906,25 % 0,12169085DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ285.893.512,16 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947850BIST