***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.798,32 % 0,00186135Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri232,61 % 0,00024076Bağımsız Denetim Ücreti5.703,17 % 0,00590307Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri32.751,02 % 0,03389897Fon Yönetim Ücreti279.294,83 % 0,28908434Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar615,19 % 0,00063675Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.710,4 % 0,00798066TOPLAM GİDERLER328.105,54 % 0,33960591DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ96.613.614,3 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947857BIST